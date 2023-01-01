Биография

Тимофей Каратаев – актер театра и кино. Знаком зрителям по ролям в таких картинах, как «Берцы» и «Другой берег». Предпочитает драматические роли, но может работать и в других жанрах. Тимофей всегда знал, что кино – его призвание. Он с первой попытки поступил в ВТУ им. Щепкина и уже на начальных курсах принимал участие в съемках. Кроме того, он систематически побеждал в конкурсе чтецов, был награжден премиями. После окончания обучения присоединился к труппе Малого театра, где служит до сих пор. Тимофей женат, он и его супруга Анна Михайловская воспитывают сына. Свою первую значительную роль Тимофей Каратаев сыграл в короткометражном фильме «Тайсон». Актер прекрасно зарекомендовал себя и был приглашен на съемки «Фобос. Клуб страха»: в этом психологическом триллере он сыграл прораба Александра. Каратаев был задействован в таких проектах, как «Фурцева», «Испанец», «Немного не в себе». Широкую известность принес Тимофею Каратаеву фильм «Берцы». Среди его последних работ – «Невеста» и «Ты только верь». Всего же актер снялся более чем в тридцати картинах.