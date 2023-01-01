Жизнь рассудит
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Жизнь рассудит

Жизнь рассудит (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Жизнь рассудит 1 сезон
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Надежда живeт с дедушкой в небольшом селе на Южном Урале. Она мастерски расписывает глиняные горшки и любит соседского парня по имени Павел. Всe, о чeм мечтает Надежда – выйти замуж за любимого и счастливо прожить с ним всю жизнь. Так бы и случилось, если бы родители Павла не отправили сына подальше от «неподходящей» невестки — в Москву за «богатой жизнью».

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Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь рассудит»

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