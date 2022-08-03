Жизнь рассудит. Серия 1
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Жизнь рассудит (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Жизнь рассудит. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надежда живeт с дедушкой в небольшом селе на Южном Урале. Она мастерски расписывает глиняные горшки и любит соседского парня по имени Павел. Всe, о чeм мечтает Надежда – выйти замуж за любимого и счастливо прожить с ним всю жизнь. Так бы и случилось, если бы родители Павла не отправили сына подальше от «неподходящей» невестки — в Москву за «богатой жизнью».

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь рассудит»