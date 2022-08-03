WinkСериалыЖизнь рассудит1-й сезон1-я серия
Жизнь рассудит (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Жизнь рассудит. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Надежда живeт с дедушкой в небольшом селе на Южном Урале. Она мастерски расписывает глиняные горшки и любит соседского парня по имени Павел. Всe, о чeм мечтает Надежда – выйти замуж за любимого и счастливо прожить с ним всю жизнь. Так бы и случилось, если бы родители Павла не отправили сына подальше от «неподходящей» невестки — в Москву за «богатой жизнью».
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- СБАктёр
Сергей
Белякович
- НДАктриса
Наталья
Дедейко
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- АОАктёр
Александр
Островский
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АРПродюсер
Александра
Райская
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- МАОператор
Максим
Авлошенко
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков