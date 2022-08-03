Надежда живeт с дедушкой в небольшом селе на Южном Урале. Она мастерски расписывает глиняные горшки и любит соседского парня по имени Павел. Всe, о чeм мечтает Надежда – выйти замуж за любимого и счастливо прожить с ним всю жизнь. Так бы и случилось, если бы родители Павла не отправили сына подальше от «неподходящей» невестки — в Москву за «богатой жизнью».

