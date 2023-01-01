Wink
Сериалы
Жизнь рассудит
1-й сезон

Жизнь рассудит (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Жизнь рассудит. Сезон 1 2 серии
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Надежда живeт с дедушкой в небольшом селе на Южном Урале. Она мастерски расписывает глиняные горшки и любит соседского парня по имени Павел. Всe, о чeм мечтает Надежда – выйти замуж за любимого и счастливо прожить с ним всю жизнь. Так бы и случилось, если бы родители Павла не отправили сына подальше от «неподходящей» невестки — в Москву за «богатой жизнью».

Сериал Жизнь рассудит 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь рассудит»

Всё