Кабы я была царица
Wink
Сериалы
Кабы я была царица

Кабы я была царица (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Кабы я была царица 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После смерти матери опеку над младшими сестрами взяла на себя старшая Тамара. В бесконечных заботах о сестрах прошла ее молодость, замуж Тамара так и не вышла. Сестрички подросли. В годовщину смерти матери собрались они за столом и стали вспоминать, как когда-то в детстве играли они в игру, загадывая желание. Начиналась игра словами: «Кабы я была царица…».

Все сезоны сериала Кабы я была царица смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кабы я была царица»

Всё