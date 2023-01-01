Биография

Виктор Полторацкий – актер, режиссер, сценарист. Родился 20 февраля 1970 года. Азы актерского мастерства изучал в 1993-1995 годах в театральной студии «Черный квадрат». С 1995 по 2000 год учился на актерско-режиссерском факультете Киевского университета культуры и искусств, а в 2006 там же окончил аспирантуру по курсу режиссуры. В 2007 году закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве под руководством Аллы Суриковой и Владимира Фокина. Актерскую карьеру начал в 2000 году, с тех пор исполнил более 90 ролей в различных кинокартинах. В качестве режиссера выступает с середины 2000-х, на его счету более 10 фильмов. Основные жанры: детектив, комедия, мелодрама. Первый фильм Виктора Полторацкого, в котором он попробовал себя в качестве режиссера, – эпизод в комедийном детском киножурнале «Ералаш». Впоследствии Полторацкий в течение нескольких лет сотрудничал с «Ералашем» и срежиссировал несколько его выпусков. Среди его режиссерских работ также короткометражные фильмы, один из которых – документальная реконструкция «Неизвестные битвы России» – был отмечен специальным призом жюри ветеранов на Всероссийском фестивале документального кино в 2009 году. Роли Виктора Полторацкого разнообразны и разноплановы: он снялся во множестве сериалов и кинолент. Среди наиболее известных из них – «Кухня», «Универ», «Папины дочки», «Склифосовский», «Глухарь».