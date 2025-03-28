СашаТаня (сериал, 2013) смотреть онлайн

«СашаТаня», сериал 2013 года, — это комедийный ситком о семейной жизни, повседневных заботах и попытках сохранить независимость в мире бытовых проблем.



В центре сюжета — Саша и Таня Сергеевы, знакомые зрителям по сериалу «Универ». После окончания университета они начинают самостоятельную жизнь: снимают квартиру, воспитывают сына и стараются справляться с типичными трудностями молодой семьи. Саша принципиально отказывается от денег своего папы, московского олигарха, и стремится всего добиться собственными силами. Таня, в свою очередь, балансирует между материнством, работой и желанием сохранить гармонию в семье. Все серии строятся вокруг бытовых ситуаций: нехватки денег, конфликтов с соседями, проблем на работе и вмешательства родственников. Отдельное место в сериале занимает Сашин папа, чьи попытки «помочь» сыну чаще всего оборачиваются новыми неприятностями.



