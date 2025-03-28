СашаТаня (сериал, 2013) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 2
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 3
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 4
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 5
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 6
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 7
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 8
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 9
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 10
- 16+25 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 11
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 12
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 13
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 14
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 15
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 16
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 17
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 18
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 19
- 16+24 мин
СашаТаня
Сезон 10 Серия 20
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 21
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 22
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 23
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 24
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 25
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 26
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 27
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 28
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 29
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 30
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 31
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 32
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 33
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 34
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 35
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 36
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 37
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 38
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 39
- 16+Скоро
СашаТаня
Сезон 10 Серия 40
О сериале
«СашаТаня», сериал 2013 года, — это комедийный ситком о семейной жизни, повседневных заботах и попытках сохранить независимость в мире бытовых проблем.
В центре сюжета — Саша и Таня Сергеевы, знакомые зрителям по сериалу «Универ». После окончания университета они начинают самостоятельную жизнь: снимают квартиру, воспитывают сына и стараются справляться с типичными трудностями молодой семьи. Саша принципиально отказывается от денег своего папы, московского олигарха, и стремится всего добиться собственными силами. Таня, в свою очередь, балансирует между материнством, работой и желанием сохранить гармонию в семье. Все серии строятся вокруг бытовых ситуаций: нехватки денег, конфликтов с соседями, проблем на работе и вмешательства родственников. Отдельное место в сериале занимает Сашин папа, чьи попытки «помочь» сыну чаще всего оборачиваются новыми неприятностями.
Смотреть «СашаТаня» в хорошем качестве приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- АПРежиссёр
Александр
Потапов
- СКРежиссёр
Сергей
Казачанский
- МСРежиссёр
Михаил
Старчак
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- ВПАктёр
Виктор
Полторацкий
- Актёр
Арарат
Кещян
- НХАктриса
Наталья
Ходус
- Актёр
Андрей
Свиридов
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- АКАктёр
Алексей
Климушкин
- ЛБАктриса
Лариса
Баранова
- Актриса
Валентина
Рубцова
- КССценарист
Константин
Сабиров
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- АБХудожник
Антон
Берман
- АНХудожница
Анна
Неволина
- ОБХудожница
Ольга
Беляшина
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев