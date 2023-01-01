Биография

Алексей Гаврилов — российский актер. Родился в Магнитогорске 6 августа 1983 года. Еще в школе окружающие отметили артистизм Алексея — так учителя пригласили его заниматься в театральную секцию. Играя в маленьких любительских постановках, будущий актер определился с выбором профессии и после выпуска из школы он со второго раза поступил во ВГИК. Впервые Алексей Гаврилов появился на экране в роли Коли Писарева в короткометражном фильме «Шагнувшие в войну» 2004 года. Слава пришла к нему после участия в сериале «Универ», где он сыграл Гошу. В фильмографии актера также можно найти проекты «Закрытые пространства», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также фильмы «Метро» и «Шпион» 2012 года.