Фильм Домовенок Кузя 2

Комедия, Семейный6+
О фильме

Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

