Фильм Домовенок Кузя 2
2026, Домовенок Кузя 2
Комедия, Семейный6+
Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.
- ВЛРежиссёр
Виктор
Лакисов
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- СПАктриса
София
Петрова
- Актёр
Марк
Богатырев
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Олег
Комаров
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- МААктёр
Марк
Андреасян
- Актриса
Полина
Гагарина
- АЛАктёр
Александр
Ломов
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин