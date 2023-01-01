Биография

Олег Комаров – российский актер и юморист, известный зрителям по комедийным фильмам и сериалам. Появился на свет 28 апреля 1962 года в советском Свердловске (теперь уже Екатеринбурге). Окончил Уральский политехнический институт. В юные годы активно участвовал в КВН и добился всеобщего признания играя за коллективы «Дрим Тим» и «Уральские дворники». Любовь к сцене подвигла Олега Комарова профессионально освоить актерское искусство. Он успешно поступил в театральный институт в родном городе и в дальнейшем окончил его. Карьеру в кино начинающий актер Олег Комаров начал 90-е годы, снявшись в нескольких эпизодических киноролях, включая такие фильмы, как «Ворошиловский стрелок», «33 квадратных метра» и «Брат 2». В течение нескольких последующих лет добился успехов на телевидении, снявшись в сериалах «Неотложка», «Есенин», «Девять неизвестных» и других. К настоящему моменту количество ролей Олега Комарова достигло 70. Многие телезрители хорошо запомнили его по забавному образу начальника героя Паши из сериала «Светофор». Также довольно известными являются фильмы с Олегом Комаровым «Любит не любит», «Любовь с ограничениями» и «Борис Годунов». В начале 2019 года он прекрасно исполнил роль барина в комедийном кинохите «Холоп».