Любит не любит (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Любит не любит» (2014) — романтическая комедия, которая порадует зрителей красивыми видами, хорошим юмором и актерским составом. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова и Максим Матвеев. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Любит не любит» в хорошем качестве. Молодой и успешный бизнесмен Алексей собирается жениться на дочке своего босса, Алене. Но идиллию влюбленных разрушает неожиданное знакомство Алексея с эксцентричной и талантливой журналисткой Ириной Смирновой. Случайная встреча и нелепое недоразумение в самолете переворачивают жизнь Алексея с ног на голову. Он летел в Париж, чтобы сделать предложение Алене, но не может перестать думать об Ирине. Рядом с независимой журналисткой Алексей чувствует себя живым и свободным, рядом с ней можно забыть о правилах и отдаться эмоциям. Что это — любовь или мимолетное увлечение? Главному герою предстоит принять нелегкое решение — Алена или Ира? Сможет ли Алексей быть честным с собой? Если вы хотите узнать, кого выберет Алексей, то советуем смотреть онлайн фильм «Любит не любит» в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актриса
Екатерина
Васильева
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Александр
Ратников
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Олег
Комаров
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Максим
Виторган
- Сценарист
Клим
Шипенко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- БЛОператор
Борис
Литовченко