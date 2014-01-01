Любит не любит (фильм, 2014) смотреть онлайн

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Фильм «Любит не любит» (2014) — романтическая комедия, которая порадует зрителей красивыми видами, хорошим юмором и актерским составом. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова и Максим Матвеев. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Любит не любит» в хорошем качестве. Молодой и успешный бизнесмен Алексей собирается жениться на дочке своего босса, Алене. Но идиллию влюбленных разрушает неожиданное знакомство Алексея с эксцентричной и талантливой журналисткой Ириной Смирновой. Случайная встреча и нелепое недоразумение в самолете переворачивают жизнь Алексея с ног на голову. Он летел в Париж, чтобы сделать предложение Алене, но не может перестать думать об Ирине. Рядом с независимой журналисткой Алексей чувствует себя живым и свободным, рядом с ней можно забыть о правилах и отдаться эмоциям. Что это — любовь или мимолетное увлечение? Главному герою предстоит принять нелегкое решение — Алена или Ира? Сможет ли Алексей быть честным с собой? Если вы хотите узнать, кого выберет Алексей, то советуем смотреть онлайн фильм «Любит не любит» в хорошем качестве.



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