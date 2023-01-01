Максим Виторган
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 сентября 1972 г. (52 года)
Биография
Максим Виторган – актер и режиссер. Родился в Москве в звездной семье артистов Аллы Балтер и Эммануила Виторгана в 1972 г. Детство актера прошло за кулисами театра и на съемочных площадках. Родители постоянно брали мальчика с собой на работу. Уже в школьные годы Максим понимал, что и его будущая профессия будет связана с творчеством. В школе учился без энтузиазма, а вот в ГИТИСе считался одним из лучших студентов. Его наставником была Ирина Судакова. Первая роль Максима Виторгана – герой постановки «Гроза» в ТЮЗе. 90-е годы были не лучшими для съемок в кино. Первая съемка – в ленте «Светик». Был трижды женат, в том числе и на неординарной Ксении Собчак. Отец троих детей. Судьбоносным в жизни для Виторгана стало знакомство с «Квартетом И». В компании других талантливых комедийных актеров он был задействован в постановке «Дня радио». По этому же сценарию затем был снят одноименный фильм (2007), который стал хитом. В 2000-х выходит ряд фильмов с Максимом Виторганом в главных ролях («День выборов», «Мебиус»), а также он пробует свои силы как режиссер на канале РЕН-ТВ, делает первые постановки спектаклей. Периодически участвует в различных телешоу («Жестокие игры»), дублирует фильмы.
Фильмография
Актёр
- 8.3
Беспринципные в деревне2023, 86 мин
- 5.8
Похожий человек2022, 70 минБесплатно
- 8.4
День слепого Валентина2022, 107 минБесплатно
- 8.8
Нормальный только я2021, 94 мин
- 7.5
В Бореньке чего-то нет2021
- 7.7
Просто представь, что мы знаем2020
- 6.7
Когда она приходит2019, 93 мин
- 7.1
Пришелец2018, 87 минБесплатно
- 8.3
Новый человек2018
- 7.8
Петербург. Только по любви2016, 106 мин
- 9.0
Лондонград2015
- 8.0
Корпоратив2014, 85 минБесплатно
- 7.3
Отдать концы2013, 96 минБесплатно
- 8.4
Мебиус2013, 103 минБесплатно
- 8.1
Клуши2012, 102 минБесплатно
- 9.1
День радио2008, 98 мин
- 9.2
День выборов2007, 122 мин
- 7.6
Прохиндиада 21994, 90 минБесплатно