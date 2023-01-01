Биография

Максим Виторган – актер и режиссер. Родился в Москве в звездной семье артистов Аллы Балтер и Эммануила Виторгана в 1972 г. Детство актера прошло за кулисами театра и на съемочных площадках. Родители постоянно брали мальчика с собой на работу. Уже в школьные годы Максим понимал, что и его будущая профессия будет связана с творчеством. В школе учился без энтузиазма, а вот в ГИТИСе считался одним из лучших студентов. Его наставником была Ирина Судакова. Первая роль Максима Виторгана – герой постановки «Гроза» в ТЮЗе. 90-е годы были не лучшими для съемок в кино. Первая съемка – в ленте «Светик». Был трижды женат, в том числе и на неординарной Ксении Собчак. Отец троих детей. Судьбоносным в жизни для Виторгана стало знакомство с «Квартетом И». В компании других талантливых комедийных актеров он был задействован в постановке «Дня радио». По этому же сценарию затем был снят одноименный фильм (2007), который стал хитом. В 2000-х выходит ряд фильмов с Максимом Виторганом в главных ролях («День выборов», «Мебиус»), а также он пробует свои силы как режиссер на канале РЕН-ТВ, делает первые постановки спектаклей. Периодически участвует в различных телешоу («Жестокие игры»), дублирует фильмы.