Я иду искать
Wink
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Я иду искать
2022, Я иду искать
Драма, Триллер87 мин16+
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Я иду искать (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Елена—врач скорой помощи, бригада которой приезжает наместо стрельбы впорту, гдесреди погибших оказывается сынЕлены. Отчаявшаяся женщина начинает собственное расследование. Виновник трагедии окажется совсем рядом, апричина трагедии—чужие тайны.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Я иду искать»