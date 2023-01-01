Биография

Маргарита Дьяченкова — российская актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 15 октября 2003 года. Артистка училась в обычной общеобразовательной школе, однако благодаря трудолюбию выиграла Всероссийскую олимпиаду школьников и поступила на факультет международной журналистики МГИМО. В возрасте восьми лет прошла кастинг в рекламный ролик, после чего началась ее карьера на экране. Снималась в киножурнале «Ералаш». Сегодня фильмография Маргариты Дьяченковой насчитывает более 35 фильмов и сериалов, среди которых «Воронины», «Сезон любви», «Склифосовский», «Красотки», «Доктор Рихтер», «Семейный бюджет», «Жена олигарха». Также сыграла роль подружки местного хулигана в ситкоме «Классная Катя».