Возраст любви
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Возраст любви

Возраст любви (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Возраст любви
Мелодрамы92 мин12+

Сюжет

Игорь и Ольга до поры до времени даже не догадывались о существовании друг друга. Жили себе каждый своей жизнью в браке и воспитывали детей. Встретившись случайно в санатории, куда оба сбежали от ежедневной рутины, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Герои не могли не поддаться своему чувству. Эти несколько дней для Оли и Игоря оказались самыми счастливыми. Но отдых подходит к концу. Вернувшись домой, они понимают, что теперь не могут жить друг без друга. Но разрушить налаженную семейную жизнь оказывается не так просто.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Возраст любви»

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