Возраст любви (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.92016, Возраст любви
Мелодрамы92 мин12+
Сюжет
Игорь и Ольга до поры до времени даже не догадывались о существовании друг друга. Жили себе каждый своей жизнью в браке и воспитывали детей. Встретившись случайно в санатории, куда оба сбежали от ежедневной рутины, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Герои не могли не поддаться свое�му чувству. Эти несколько дней для Оли и Игоря оказались самыми счастливыми. Но отдых подходит к концу. Вернувшись домой, они понимают, что теперь не могут жить друг без друга. Но разрушить налаженную семейную жизнь оказывается не так просто.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- Актёр
Александр
Макогон
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- Актёр
Данила
Якушев
- ВМАктриса
Валерия
Минина
- ГШАктриса
Галина
Шевякова
- Актр�иса
Нино
Кантария
- ТГАктриса
Тамара
Грибкова
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- ИПСценарист
Ирина
Павлова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- ЕЦХудожница
Екатерина
Цитрина
- АВХудожник
Алексей
Велин
- СФМонтажёр
Светлана
Фетисова
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- АККомпозитор
Андрей
Климинов