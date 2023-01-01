Биография

У российской актрисы театра и кино Натальи Тереховой довольно стремительная карьера. Любовь зрителей она получила по рейтинговым сериалам «Колдовская любовь», «Ключи от счастья», «Линии судьбы». Родилась будущая звезда российского кинематографа в 1982 г. в г. Ленинграде. Родители Натальи Тереховой были медиками, отец впоследствии стал бизнесменом и добился определенных успехов. По всей видимости, актерские гены ей достались от дедушки, который был артистом балета. Сразу после окончания школы девушка была зачислена в Академию театрального искусства г. Санкт-Петербурга. Окончив ее, поступила служить в театр «Комедианты». Дебют в кино состоялся в 4 сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей». После этого она снималась во многих фильмах, среди которых «Алька», «Короткое дыхание», «Золушка в сапогах». Как актриса Наталья Терехова стала широко известна зрителям после выхода комедийного сериала «Петя Великолепный». А после выхода «Колдовской любви» ее популярность достигла пика. Личная жизнь Натальи Тереховой сложилась удачно. Правда, после первого брака она пережила депрессию, развод для нее проходил болезненно. Сейчас у нее муж – Анатолий Ильченко, на которого она может положиться в любой момент. В браке у них родился сын Митя.