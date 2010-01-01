Как же быть сердцу 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Глядя на плачущую Аню, которая только что навсегда отпустила свою дочь в другую семью, все невольно задавались вопросом: неужели это конец и разбитое сердце уже не склеить? Что стало с Аней, когда она вышла из того двора с качелями, на которых остался одинокий медвежонок - единственный Анин подарок своей дочери... Нахлебавшись ужасов и боли в столице, Аня возвращается в родной Климовск к отцу и бывшему жениху. Узнав обо всем, что девушке пришлось пережить, Толик забывает о своих обидах и намерен вновь создать семью и завести детей. Однако у Ани не осталось никаких сил, чтобы жить. День за днем проходят калькой, Ане никто не нужен, она механически поливает цветы, готовит обед и ничего не ждет.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Валерий
Баринов
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- ИКАктриса
Инна
Капнулина
- АБАктёр
Александр
Базоев
- ПКАктриса
Полина
Колмыкова
- НСАктриса
Наталья
Смирнова
- АКАктёр
Александр
Корчагин
- ВССценарист
Владимир
Сотников
- ТССценарист
Татьяна
Сотникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко