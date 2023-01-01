Артём Осипов

Биография

Артем Осипов – актер театра и кино. Известность получил благодаря участию в многочисленных российских мелодрамах и сериалах, снятых в драматическом, криминальном, детективном жанре. Будущий актер родился в Саратове. Его мать по профессии – педагог, отец – музыкант. Мальчик стал средним ребенком в семье, у него есть брат и сестра. Театральное искусство с детства нравилось Артему, поэтому его записали в театральный кружок. Первые роли Артем Осипов сыграл в юности в небольших постановках кружка. Кроме театра, подростка увлекала музыка, он посещал занятия в Саратовской консерватории, но после окончания школы выбрал актерское направление. Дальнейшее образование он решил получать в Школе-студии МХАТ, успешно сдал экзамены и попал на курс Константина Райкина. В 2005 г. получил диплом, но работать начал уже с 2002 г. Наставник пригласил своего ученика в труппу театра «Сатирикон». Сниматься в кино актер начал с 2005 г. Первые роли он получил в сериалах «Адвокат-2», «Любовь как любовь», «Морозов». В 2007 г. он принял участие в сериале «Ликвидация». В полнометражном фильме Артем Осипов снялся в 2008 г. Это была картина «Александр. Невская битва». Однако по-настоящему популярным артист стал после работы в сериале «Сашка, любовь моя». В 2011 г. он вновь получает зрительское признание в образе одного из персонажей в популярном телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Затем он продолжил сниматься в сериалах «Кости», «Выйти замуж любой ценой», «Доктор Тырса», «Отель "Элеон"» и других.