Аисты счастья (сериал, 2024) смотреть онлайн

Марина Леонидова живёт с дочками и мамой в частном доме в небольшом городе Юрятин. Местный бизнесмен Ковров на месте её дома планирует строительство торгового центра. Ковров предлагает Марине с семьёй переехать в городскую квартиру, но она отказывается и намерена бороться за свой дом до конца.



Марина знакомится с Романом, они влюбляются друг в друга, а вскоре выясняется, что он главный архитектор торгового центра. Роман готов отказаться от контракта ради Марины. Но в её жизнь возвращается бывший муж, объявив, что у него смертельная болезнь…

