Биография

Артур Мкртчян – актер театра и кино, автор музыкальных композиций к театральным постановкам, отечественным фильмам и телесериалам. Будущий актер родился в Ереване в 1975 г. С раннего детства он увлекался музыкой. После получения школьного аттестата юноша решил связать свою жизнь с творчеством и поступил в Ереванский институт театрального искусства. В 1998 г. он окончил вуз и стал дипломированным комедийным артистом. С 2001 г. он работает в Санкт-Петербурге в Театре им. Комиссаржевской. Первые роли Артур Мкртчян сыграл в постановках «Буря», «12 месяцев», «Любовник» и других. Одновременно композитор создает музыкальные произведения для спектаклей. Его композиция становится главной темой постановки «Последний герой». В кинематографе артист начал работать в 2001 г. Сначала он снимается лишь в небольших эпизодах картин «Эхо из прошлого», «Белая стрела», появляется в сериалах «Агентство НЛС – 2», «Расписание судеб», «Прощай, «макаров»!». Широкую известность актер получил в 2010 г. после съемок в многосерийном проекте «Дознаватель». В этом сериале Артур Мкртчян исполнил главную роль. Затем он сыграл ярких персонажей в телесериалах «Чужой район», «Береговая охрана», «Подсудимый».