Убийство на троих
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Убийство на троих

Убийство на троих (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Убийство на троих 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Приехав на выходные в санаторий, подруги знакомятся с Ольгой и случайно забирают ее книгу. В тот же день они находят в номере труп неизвестного мужчины, а Ольга исчезает. Наши героини возвращаются домой. Некоторое время спустя у всех трех дам появляются поклонники, и они постепенно догадываются, что эти трое воздыхателей – один и тот же человек.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство на троих»

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