Убийство на троих (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Приехав на выходные в санаторий, подруги знакомятся с Ольгой и случайно забирают ее книгу. В тот же день они находят в номере труп неизвестного мужчины, а Ольга исчезает. Наши героини возвращаются домой. Некоторое время спустя у всех трех дам появляются поклонники, и они постепенно догадывают�ся, что эти трое воздыхателей – один и тот же человек.



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