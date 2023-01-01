Биография

Российская актриса Екатерина Копанова – известная и любимая многими за актерский талант и мастерство передавать настоящие эмоции. В свои 35 лет она уже сыграла в 78 фильмах и заслужила неподдельную любовь зрителей. Она родилась в городе Донецке в 1985 году в семье артистов балета и с детских лет была приобщена к искусству. Вскоре семья переехала в Севастополь, где девушка закончила школу с театральным уклоном. Увлекаясь театром и кино, решила связать свою судьбу именно с ними. Уже в 2006 году знаменитость окончила с красным дипломом Щукинское училище и устроилась в Московский драматический театр, откуда и началась ее стремительная карьера. С 2008 года состоит в браке с юристом Павлом Палкиным. Пара воспитывает четырех детей. Роли Екатерины Копановой всегда яркие и эмоциональные. Ей одинаково прекрасно удается сыграть как дурнушку (сериал «Крем», фильм «Погоня за тремя зайцами»), так и глубокие лирические роли («Кровавая барыня», «Полярный рейс»). В настоящее время актриса занята в проекте, где исполняет главную роль в детективном сериале Наталии Микрюковой «Десять стрел для одной». Знаменитость не перестает сниматься и мечтает снять свой собственный фильм.