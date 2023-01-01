Трое в лифте, не считая собаки (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Трое в лифте, не считая собаки 1 сезон
Детективы, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У Жанны, преуспевающего нотариуса, большие проблемы. Клиент попросил сохранить его документы на право наследования в надежном месте, она положила их в свою банковскую ячейку, а когда пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она уже была в банке и все забрала.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Алла
Юганова
- Актриса
Юлия
Такшина
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Нодари
Джанелидзе
- АИАктёр
Александр
Иванов
- АКАктриса
Анастасия
Квитко
- ВМАктриса
Василиса
Марсакова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гришин
- АВАктёр
Алексей
Вагин
- Сценарист
Кира
Худолей
- НАСценарист
Наталья
Александрова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- СКОператор
Степан
Коваленко