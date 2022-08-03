Трое в лифте, не считая собаки (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Трое в лифте, не считая собаки. Серия 1
Трое в лифте, не считая собаки
1-й сезон
1-я серия

Детектив, Мелодрама12+
У Жанны, преуспевающего нотариуса, большие проблемы. Клиент попросил сохранить его документы на право наследования в надежном месте, она положила их в свою банковскую ячейку, а когда пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она уже была в банке и все забрала.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Трое в лифте, не считая собаки»