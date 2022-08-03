Трое в лифте, не считая собаки (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.12017, Трое в лифте, не считая собаки. Серия 1
Детектив, Мелодрама12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
У Жанны, преуспевающего нотариуса, большие проблемы. Клиент попросил сохранить его документы на право наследования в надежном месте, она положила их в свою банковскую ячейку, а когда пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она уже была в банке и все забрала.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Алла
Юганова
- Актриса
Юлия
Такшина
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- АИАктёр
Александр
Иванов
- АКАктриса
Анастасия
Квитко
- ВМАктриса
Василиса
Марсакова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гришин
- АВАктёр
Алексей
Вагин
- Сценарист
Кира
Худолей
- НАСценарист
Наталья
Александрова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- СКОператор
Степан
Коваленко