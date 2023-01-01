Биография

Алла Юганова – актриса театра и кино, певица. Она активно играет в кино, участвует в постановках театра «Ленком», исполняет песни в составе коллектива «Девушкин сон». Будущая актриса родилась в столице, ее мама – преподаватель музыки, она часто участвовала в массовках фильмов. Любовь к кинематографу передалась и дочери. Маленькая Алла была уверена, что должна стать артисткой. Девушка обучалась театральному искусству в студии «Образ», отрабатывала мастерство в «Школе искусств Святого Георгия». Затем в 10 классе была вольнослушателем в Высшем театральном училище им. Щепкина, а спустя 6 месяцев получила аттестат и официально стала студенткой. Первые театральные роли Алла Юганова сыграла на большой сцене еще в студенческие годы, а получив диплом, стала актрисой театра «Ленком». Кинодебют артистки состоялся 2000 г. в турецкой картине «Балалайка». В этом фильме Алла Юганова предстала перед зрителями в образе одного из ведущих персонажей. В 2003 г. она воплотила на экране главную героиню сериала «Сибирочка». Талантливая актриса запомнилась зрителям по кинолентам «Тариф на любовь», «Такси для ангела». Необычную героиню она воплотила в ленте «Ясновидящая» в 2009 г. Среди удачных и ярких работ в карьере артистки можно отметить трилогию «Марафон для трех граций», «Погоня за тремя зайцами» и «Три лани на алмазной тропе».