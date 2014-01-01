Москва — Лопушки (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Две сестры – две полные противоположности. Полина – городская «фифа», работающая в крупном книжном издательстве. Маша – деревенская простушка, которая целыми днями возится в огороде, готовя на продажу заезжающим коммерсантам фермерские продукты. Жених Полины – ее босс, видный бизнесмен. Ухажер Маши – Вася, работяга и рубаха-парень.



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