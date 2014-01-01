Москва — Лопушки (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Москва — Лопушки
Мелодрамы, Комедии91 мин12+
Сюжет
Две сестры – две полные противоположности. Полина – городская «фифа», работающая в крупном книжном издательстве. Маша – деревенская простушка, которая целыми днями возится в огороде, готовя на продажу заезжающим коммерсантам фермерские продукты. Жених Полины – ее босс, видный бизнесмен. Ухажер Маши – Вася, работяга и рубаха-парень.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Настя
Задорожная
- Актриса
Алла
Юганова
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- Актриса
Елена
Мольченко
- ДНАктёр
Дмитрий
Наумов
- АБАктриса
Алина
Бабак
- МКАктриса
Мария
Кунах
- ЭДАктёр
Эрик
Дик
- ЖХАктриса
Женя
Хомжукова
- Актёр
Александр
Волков
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков