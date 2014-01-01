Москва — Лопушки
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Москва — Лопушки

Москва — Лопушки (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Москва — Лопушки
Мелодрамы, Комедии91 мин12+

Сюжет

Две сестры – две полные противоположности. Полина – городская «фифа», работающая в крупном книжном издательстве. Маша – деревенская простушка, которая целыми днями возится в огороде, готовя на продажу заезжающим коммерсантам фермерские продукты. Жених Полины – ее босс, видный бизнесмен. Ухажер Маши – Вася, работяга и рубаха-парень.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Москва — Лопушки»

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