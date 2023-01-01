Биография

Дмитрий Наумов – российский актер, режиссер, сценарист. Родился в городе Пермь 13 сентября 1983 г. Для многомиллионной аудитории российских зрителей имя актера Дмитрия Наумова неразрывно связано с его первым проектом на телеканале «ТНТ» – «Реальные пацаны». Как и по сюжету ситкома, он сыграл роль младшего брата («Димасика»), являясь им на самом деле Николаю Наумову («Коляну»). Образование у актера – высшее, в Пермском институте искусства и культуры он учился на факультете культурологи. Именно там он впервые выступил в составе команды «КВН», а с первыми успехами пришла идея о том, чтобы сниматься в кино или на телевидении. О личной жизни актера известно только то, что он женат. Фильмография во многих источниках не соответствует действительности, так как оказалось, что у актера оказалось в мире кино много полных однофамильцев. Вторая роль Дмитрия Наумова – эпизодическая в комедийной кинокартине «Мужчина с гарантией» (2012 г.), где он сыграл телохранителя строительного магната (его сыграл Дмитрий Нагиев). Дважды актер опробовал свои силы в написании сценариев. Первым стал короткометражный анимационный фильм Дмитрия Наумова «Школьная тетрадь» (2011 г.), посвященная работам художника Александра Федулова. В 2015 г. на экраны вышел мультсериал «Котяткины истории», к которому он не только написал сценарий, но и выступил режиссером съемок.