Биография

Елена Мольченко — актриса театра и кино, сыгравшая более 60 ролей в российских картинах и популярных телесериалах. Всероссийскую известность ей принесла работа в сериалах «Простые истины», «Ранетки», «Кадетство» и других. Будущая артистка родилась в Минске в 1963 году. С детства Елена решила, что будет актрисой, и после окончания школы поступила в Минский театральный институт. Однако уже после первого курса девушка решила, что постигать актерское мастерство нужно у лучших педагогов в Москве, став студенткой ГИТИСа. Сразу после выпуска актрису приняли в Театр им. Маяковского. Свои первые роли Елена Мольченко сыграла в постановках «Банкрот», «Дети Ванюшина», «Ящерица», «Молва», «Кухня», «Завтра была война», «Иван-царевич», «Приключения Красной Шапочки». С 1986 года артистка начала сниматься в кино. Ее дебютной работой стала картина «На пороге». Затем она появилась в нескольких эпизодах фильмов «Два берега», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя». Сыграла персонажей второго плана в лентах «Мегрэ у министра», «Вишневый сад». В 1999 году актриса получила главную роль в телесериале «Простые истины». Этот проект сделал ее узнаваемой и востребованной артисткой. Другими значимыми фильмами Елены Мольченко стали «Кадетство», «Ранетки», «Краткий курс счастливой жизни», «МУР. Третий фронт», «Топтуны», «Молодежка», «Анжелика», «Москва-Лопушки», «Вторая жизнь», «Любовная сеть», «Шакал», «Склифосовский».