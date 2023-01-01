Два берега (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полюбив друг друга еще в школе, они поженились - и теперь в счастливой и благополучной семье растет маленький сын. Однажды герой становится свидетелем грабежа. Среди хулиганов - девушка, которая пытается им помешать. Осадив парней, он освобождает ее. И с тех пор неожиданная любовь становится пыткой и для него, и для его маленького сына Васьки, пытающегося уберечь мать от несчастья...



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