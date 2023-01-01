Два берега (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.41987, Два берега
Драмы73 мин18+
Сюжет
Полюбив друг друга еще в школе, они поженились - и теперь в счастливой и благополучной семье растет маленький сын. Однажды герой становится свидетелем грабежа. Среди хулиганов - девушка, которая пытается им помешать. Осадив парней, он освобождает ее. И с тех пор неожиданная любовь становится пыткой и для него, и для его маленького сына Васьки, пытающегося уберечь мать от несчастья...
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Воронин
- Актриса
Наталия
Потапова
- ИРАктриса
Ирина
Резникова
- ЕТАктриса
Елена
Трепетова
- АФАктёр
Александр
Фатюшин
- НМАктёр
Николай
Макушенко
- ИХАктёр
Игорь
Хабибулин
- СЯАктёр
Сергей
Якуба
- ОЗАктриса
Оксана
Захарова
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- Актриса
Елена
Мольченко
- ГВСценарист
Геннадий
Воронин
- ГУМонтажёр
Галина
Угольникова
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов