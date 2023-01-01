Биография

Александр Фатюшин – актер театра и кино, родился 29 марта 1951 года. Был удостоен звания заслуженного артиста РФ, приза на Рижском фестивале, является лауреатом Государственной премии. Фильмография актера насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и телефильмов. Одной из наиболее ярких ролей стала работа в культовом фильме «Москва слезам не верит». В 1973 году стал выпускником ГИТИСа (мастерская А. Гончарова) и был приглашен в Театр Маяковского. Первым полнометражным фильмом Александра Фатюшина стала кинокартина «Осень» (1974). В 1976 году актер снялся в военно-патриотической ленте «Весенний призыв». Фатюшину досталась главная роль, а участие в фильме принесло премию на Рижском кинофестивале. За свою карьеру снялся в нескольких десятках кинокартин. В основном актеру доставались второстепенные или эпизодические роли. Одну из главных ролей Александр Фатюшин исполнил в знаменитой советской кинокартине «Москва слезам не верит». Фильм получил приз на премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Государственную премию актер получил за роли в театральных постановках («Молва»). Биография актера легла в основу документальной ленты «Роковая роль Александра Фатюшина». Фатюшин был женат на актрисе Елене Мольченко, с которой они вместе служили в одном театре.