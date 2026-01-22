Одиночное плавание (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.71985, Одиночное плавание
Боевик, Драма94 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МТРежиссёр
Михаил
Туманишвили
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- АФАктёр
Александр
Фатюшин
- СНАктёр
Сергей
Насибов
- НБАктёр
Нартай
Бегалин
- ВЗАктёр
Виталий
Зикора
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- ВВАктёр
Валериан
Виноградов
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- ЮКАктёр
Юрий
Колганов
- ЕМСценарист
Евгений
Месяцев
- ВГПродюсер
Вилли
Геллер
- ББОператор
Борис
Бондаренко
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин