Одиночное плавание (фильм, 1985) смотреть онлайн

Одиночное плавание
9.71985, Одиночное плавание
Боевик, Драма94 мин16+
О фильме

После многомесячного автономного плавания наш военный фрегат направляется на родную базу. Однако морякам приходится изменить курс и вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами…

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Драма
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb