Похищение
Wink
Фильмы
Похищение

Похищение (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Похищение
Комедия, Семейный84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Поняв, что шестилетний Бориска благодаря стараниям бабушки и дедушки превращается в заласканного деспота, папа не выдержал и, воспользовавшись отъездом жены, похитил сына и уехал с ним из города...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.4 КиноПоиск