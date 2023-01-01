Биография

Владимир Самойлов – актер, народный артист СССР. Родился в 15 марта 1924 года в Одессе. Заслужил Государственную премию РСФСР имени К. С. Станиславского. Дважды получил Государственную премию СССР. В 1941 году Владимир выпустился из школы и сразу попал на войну. В боевых действиях он получил серьезное ранение, оставившее ему пожизненную хромоту. После войны Владимир поступил в Одесское театральное училище. Талантливый артист стал появляться на сцене театра еще в студенческие годы, а позже прославился в качестве актера фильмов. Владимир был женат на актрисе Надежде Самойловой. Его сын Александр Самойлов пошел по стопам отца, связав свою жизнь с театром. Артист работал во многих театрах, долгое время играл в Театре имени В. Маяковского. Владимир начал появляться в кино в конце 50-х годов, на его счету более сотни киноролей. Дебютной картиной для Владимира Самойлова стала драма «Неоплаченный долг» 1959 года. После актер часто появлялся на экранах, популярность ему принесли художественные фильмы «Верьте мне, люди» и «Самые первые». Владимир играл Назара Думу в знаменитой комедии «Свадьба в Малиновке» 1967 года, которую любят смотреть до сих пор. Любая роль В. Самойлова в фильмах запоминается благодаря его харизме и проницательному взгляду. Среди обширной фильмографии актера можно выделить киноленты «Тени исчезают в полдень», «Большое приключение», «Отцы и дети», «Сибириада».