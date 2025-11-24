Мачеха (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.81973, Мачеха
Драма84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что осиротела его дочь от другой женщины. О существовании девочки Павел не знал, не могла об этом знать и его жена...
Непросто решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока...
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ОБРежиссёр
Олег
Бондарёв
- Актриса
Татьяна
Доронина
- Актёр
Леонид
Неведомский
- ОААктриса
О.
Антипюк
- АБАктёр
Алексей
Бахарь
- НФАктриса
Надежда
Федосова
- МГАктриса
Марина
Гаврилко
- СКАктриса
Светлана
Коновалова
- ЛКАктриса
Лидия
Королёва
- ЕКАктриса
Елена
Костерева
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ВМАктёр
Виктор
Маркин
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- НШАктриса
Наталья
Швец
- ТСАктриса
Тамара
Совчи
- НЗАктёр
Н.
Зайцев
- АДАктёр
Александр
Далекий
- БЮАктёр
Борис
Юрченко
- ИХАктриса
Ира
Хлопкова
- ЗИАктриса
Зоя
Исаева
- ЕВАктриса
Елена
Вольская
- ГБАктриса
Галина
Булкина
- ЭССценарист
Эдгар
Смирнов
- АЯПродюсер
Александр
Яблочкин
- ФВПродюсер
Феликс
Вейнфельд
- ГПКомпозитор
Григорий
Пономаренко