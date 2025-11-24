Мачеха
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Мачеха

Мачеха (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.81973, Мачеха
Драма84 мин18+
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О фильме

В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что осиротела его дочь от другой женщины. О существовании девочки Павел не знал, не могла об этом знать и его жена...

Непросто решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мачеха»