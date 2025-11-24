Мачеха (фильм, 1973) смотреть онлайн

В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что осиротела его дочь от другой женщины. О существовании девочки Павел не знал, не могла об этом знать и его жена...



Непросто решиться принять ребенка в свой дом. Но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока...

