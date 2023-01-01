Биография

Татьяна Доронина — актриса. Обладательница таких наград и премий, как «Золотая маска», «За вклад в российскую культуру», Ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, а также Ордена Почета. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. Еще в школе будущая артистка посещала кружок самодеятельности. После окончания школы Доронина подала документы сразу в 4 ВУЗа, но в итоге выбрала МХАТ. Получив диплом, поступила в «Ленком», а затем перешла в БДТ им. Г. Товстоногова. Здесь сыграла в пьесах «Горе от ума», «Поднятая целина». После переезда в Москву стала работать в Малом Академическом Художественном театре, позднее возглавив его. Играла в постановках «Вишневый сад», «Три сестры», «На дне», «Лес», «Макбет». Также сотрудничала с театром им. В. Маяковского и «Сфера». С работой в театре Татьяна Доронина совмещала и съемки в кино. Ее дебютом стала роль в фильме «Первый эшелон». Далее последовали «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Ольга Сергеевна», «Валентин и Валентина», «Рабочий поселок». Исполняла в кадре песни «Нежность», «Солнечный зайчик», «И я была девушкой юной».