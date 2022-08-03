Рабочий поселок (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.01965, Рабочий поселок
Драма129 мин18+
О фильме
Солдат Плещеев слепым вернулся с войны. Он топит свое горе в беспробудном пьянстве. Мучая тем самым жену и сына-подростка. Жена не выдерживает, а сын в трудную минуту остается с отцом - так они вдвоем и живут, пока из армии не возвращается давний друг Плещева.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Венгеров
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- Актриса
Людмила
Гурченко
- НСАктёр
Николай
Симонов
- Актриса
Татьяна
Доронина
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- ЕДАктриса
Елена
Добронравова
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- АСАктёр
Александр
Соколов
- МПАктриса
Мария
Призван-Соколова
- ВПСценарист
Вера
Панова
- МГПродюсер
Михаил
Генденштейн
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц