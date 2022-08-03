Рабочий поселок
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Рабочий поселок

Рабочий поселок (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.01965, Рабочий поселок
Драма129 мин18+

О фильме

Солдат Плещеев слепым вернулся с войны. Он топит свое горе в беспробудном пьянстве. Мучая тем самым жену и сына-подростка. Жена не выдерживает, а сын в трудную минуту остается с отцом - так они вдвоем и живут, пока из армии не возвращается давний друг Плещева.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb