Рабочий поселок (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Солдат Плещеев слепым вернулся с войны. Он топит свое горе в беспробудном пьянстве. Мучая тем самым жену и сына-подростка. Жена не выдерживает, а сын в трудную минуту остается с отцом - так они вдвоем и живут, пока из армии не возвращается давний друг Плещева.

