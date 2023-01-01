Биография

Олег Борисов – актер кино и театра, удостоен звания народного артиста. За исполнение театральных ролей Олег Борисов был отмечен государственными премиями, но всесоюзную известность приобрел благодаря кинематографическому искусству. Настоящее имя Олега Борисова – Альберт. Так назвала его мама: необычное для советского мальчика имя он получил в честь бельгийского принца, который впечатлил маму своими аристократическими манерами. После окончания войны семья Борисовых вернулась в Москву из эвакуации. В том же году Олег был принят в театральную студию при МХАТе. Получив актерскую профессию, он служил в театре в Киеве, затем получил приглашение в Ленинград, после чего вернулся в Москву и работал во МХАТе. За свою жизнь Олег Борисов сыграл более семидесяти ролей. В комедийной картине «За двумя зайцами» он блистательно сыграл Голохвастова, чем и запомнился многочисленным зрителям. Ему удавались и отрицательные персонажи, и простые люди, и боги. «Стежки-дорожки» – единственный фильм Олега Борисова, в котором он выступил в качестве режиссера и сам сыграл роль. Борисов пользовался популярностью в СССР как мастер художественной декламации и дубляжа.