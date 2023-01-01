Олег Борисов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 8 ноября 1929 г. (64 года)
- Дата смерти
- 28 апреля 1994 г.
Биография
Олег Борисов – актер кино и театра, удостоен звания народного артиста. За исполнение театральных ролей Олег Борисов был отмечен государственными премиями, но всесоюзную известность приобрел благодаря кинематографическому искусству. Настоящее имя Олега Борисова – Альберт. Так назвала его мама: необычное для советского мальчика имя он получил в честь бельгийского принца, который впечатлил маму своими аристократическими манерами. После окончания войны семья Борисовых вернулась в Москву из эвакуации. В том же году Олег был принят в театральную студию при МХАТе. Получив актерскую профессию, он служил в театре в Киеве, затем получил приглашение в Ленинград, после чего вернулся в Москву и работал во МХАТе. За свою жизнь Олег Борисов сыграл более семидесяти ролей. В комедийной картине «За двумя зайцами» он блистательно сыграл Голохвастова, чем и запомнился многочисленным зрителям. Ему удавались и отрицательные персонажи, и простые люди, и боги. «Стежки-дорожки» – единственный фильм Олега Борисова, в котором он выступил в качестве режиссера и сам сыграл роль. Борисов пользовался популярностью в СССР как мастер художественной декламации и дубляжа.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Прорыв1986, 92 минБесплатно
- 9.5
Макар-следопыт1984, 187 минБесплатно
- 9.4
Остров сокровищ (1982)1982
- 9.6
Россия молодая1981
- 9.1
Рафферти1980
- 7.9
Вторая попытка Виктора Крохина1977, 91 минБесплатно
- 9.0
Крах инженера Гарина1973
- 8.8
Принц и нищий1972, 74 минБесплатно
- 9.2
Проверка на дорогах1971, 91 минБесплатно
- 9.6
На войне как на войне1968, 107 минБесплатно
- 9.1
Виринея1968, 102 минБесплатно
- 9.0
Рабочий поселок1965, 129 минБесплатно
- 9.3
Балтийское небо1960
- 8.7
Сегодня увольнения не будет1958, 46 минБесплатно