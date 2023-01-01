Виринея (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Простая деревенская женщина ищет личное счастье в тяжелые времена революции. Советская драма «Виринея» — фильм с Людмилой Чурсиной, создавшей на экране образ сильной женщины с противоречивым характером.
Сибирь. Годы Первой мировой войны. В России бушует Гражданская война, а «красные» уже занялись переустройством порядков в деревнях. Виринея живет в Небесновке, где про нее ходят недобрые слухи, мол, гулящая, бедовая, мужчинам приносит одни страдания. Гордая красавица назло завистникам никак эти истории не опровергает. Однажды к ней приходит настоящая любовь, ради которой она становится убежденной коммунисткой, и, несмотря на все прошлые трудности, находит себя как мать, преданная жена и сторонница нового уклада в родной деревне.
Как жизненные обстоятельства меняют героиню? Посмотреть на выдающуюся актерскую работу позволит «Виринея». Фильм 1968 года доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВФРежиссёр
Владимир
Фетин
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актриса
Валентина
Владимирова
- НФАктриса
Надежда
Федосова
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- Актёр
Евгений
Леонов
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ВСАктёр
Вячеслав
Сирин
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- ЛССценарист
Лидия
Сейфуллина
- ИШПродюсер
Иосиф
Шурухт
- ВШХудожник
Виктор
Шильдкнехт
- ВРХудожница
Виля
Рахматуллина
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой