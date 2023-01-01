Виринея (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Простая деревенская женщина ищет личное счастье в тяжелые времена революции. Советская драма «Виринея» — фильм с Людмилой Чурсиной, создавшей на экране образ сильной женщины с противоречивым характером.



Сибирь. Годы Первой мировой войны. В России бушует Гражданская война, а «красные» уже занялись переустройством порядков в деревнях. Виринея живет в Небесновке, где про нее ходят недобрые слухи, мол, гулящая, бедовая, мужчинам приносит одни страдания. Гордая красавица назло завистникам никак эти истории не опровергает. Однажды к ней приходит настоящая любовь, ради которой она становится убежденной коммунисткой, и, несмотря на все прошлые трудности, находит себя как мать, преданная жена и сторонница нового уклада в родной деревне.



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