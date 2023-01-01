Биография

Знаменитая российская актриса Людмила Чурсина создала на экране и в театре яркие, незабываемые образы, которые стали визитной карточкой российской фильмографии на мировых кинофестивалях и показах. Имея за плечами солидный список ролей, она заслуженно носит почетное звание народной артистки Советского Союза и России. Окружена любовью и почитанием зрителей. Людмила Чурсина родилась в Таджикской республике в военное время, в 1941 году. После окончания школы поступила в театральное училище им. Б. Щукина, которое окончила в 1963-м. В этом же году стала актрисой академического Театра им. Вахтангова. Выйдя замуж за режиссера Владимира Фетина, переехала с мужем в Ленинград, стала работать на «Ленфильме». Сыграла целый ряд знаменитых ролей Людмила Чурина и в кино. На сцену вернулась вновь, начав работать в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. С восьмидесятых годов и по сей день служит искусству в Центральном академическом театре Российской армии. Красивая женщина, талантливая актриса создала в театре и в кино неповторимые женские образы, которые не меркнут и по сей день, стали классикой кинематографа. Многочисленные награды и премии тому подтверждение. Не единожды Людмила Чурсина удостаивалась звания лучшей актрисы года, становилась лауреатом государственных и международных премий. Имеет множество наград, среди которых – в номинации «За служение театральному Отечеству». В послужном списке актрисы есть премии за конкретные образы в фильмах, которые отождествляются только с ее именем. В 2019 году Людмила Чурсина, которая и в почтенном возрасте радует поклонников своей актерской игрой, была отмечена Дипломом им. народной артистки РСФСР Л. А. Лозицкой «За сохранение русской классики на отечественной сцене».