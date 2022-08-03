Донская повесть (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Донская повесть
Донская повесть

Донская повесть

9.31964, Донская повесть
Драма89 мин18+

О фильме

В центре фильма - судьба пулеметчика Якова Шибалка. Возлюбленная красного казака, мать его ребенка оказывается шпионкой белых. Об этом она признается любимому мужу при родах. И революционный долг оказывается превыше всего...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Донская повесть»