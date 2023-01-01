Биография

Евгений Леонов — театральный и киноактер СССР и России, лауреат Государственных премий. Народный артист Советского Союза. Обладатель премии Ленинского комсомола, кавалер ордена Ленина. Родился в Москве 2 сентября 1926 года. Еще в младшей школе будущего артиста пригласили поучаствовать в фильме за типажную внешность, но из-за стеснения Евгений отказался. Позже он решил записаться в театральный кружок. В годы войны работал на заводе вместе с родителями. Потом поступил на инженерный факультет, однако не доучился, так как решил поступать в театральную студию. После окончания вуза в 1948 году начал выступать на театральной сцене. Тогда же впервые снялся в кино. Популярность Евгений Леонов получил за роль в картине «Полосатый рейс». После этого сыграл роли в кинолентах «Донская повесть», «Тридцать три», «Гори, гори, моя звезда», но не оставлял работу в театре, регулярно участвуя в спектаклях. Его знаковые театральные работы — постановки «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Оптимистическая трагедия» и другие.