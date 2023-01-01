Евгений Леонов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 сентября 1926 г. (67 лет)
- Дата смерти
- 29 января 1994 г.
Биография
Евгений Леонов — театральный и киноактер СССР и России, лауреат Государственных премий. Народный артист Советского Союза. Обладатель премии Ленинского комсомола, кавалер ордена Ленина. Родился в Москве 2 сентября 1926 года. Еще в младшей школе будущего артиста пригласили поучаствовать в фильме за типажную внешность, но из-за стеснения Евгений отказался. Позже он решил записаться в театральный кружок. В годы войны работал на заводе вместе с родителями. Потом поступил на инженерный факультет, однако не доучился, так как решил поступать в театральную студию. После окончания вуза в 1948 году начал выступать на театральной сцене. Тогда же впервые снялся в кино. Популярность Евгений Леонов получил за роль в картине «Полосатый рейс». После этого сыграл роли в кинолентах «Донская повесть», «Тридцать три», «Гори, гори, моя звезда», но не оставлял работу в театре, регулярно участвуя в спектаклях. Его знаковые театральные работы — постановки «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Оптимистическая трагедия» и другие.
Фильмография
Актёр
- 7.9
Уникум1983, 85 минБесплатно
- 9.0
Отпуск в сентябре1979
- 9.2
Шаг навстречу1975, 73 минБесплатно
- 9.7
Старший сын1975
- 9.1
Виринея1968, 102 минБесплатно
- 9.2
Снежная королева1966, 79 минБесплатно
- 9.3
Донская повесть1964, 89 минБесплатно
- 8.8
Крепостная актриса1963, 94 минБесплатно
- 8.1
Черемушки1962, 88 минБесплатно
- 9.7
Полосатый рейс1961, 83 минБесплатно
- 8.9
Повесть о молодоженах1959, 80 минБесплатно
- 8.6
Не имей 100 рублей...1959, 81 минБесплатно
- 9.6
Улица полна неожиданностей1958, 68 минБесплатно
- 9.6
Дело Румянцева1955, 97 минБесплатно