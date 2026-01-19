За спичками (фильм, 1980) смотреть онлайн

В доме Ихалайнена кончились спички и невозможно развести огонь для приготовления так любимого финнами кофе. Потом случайная встреча с приятелем, и как следствие того, нарушение данного двадцать лет назад зарока не брать в рот спиртного. Затем неожиданное свидание в городе Юсси Ватанена со своей старой подружкой.

