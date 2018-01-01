Wink
Фильмы
За спичками
Актёры и съёмочная группа фильма «За спичками»

Актёры и съёмочная группа фильма «За спичками»

Режиссёры

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Режиссёр
Ристо Орко

Ристо Орко

Risto Orko
Режиссёр

Актёры

Евгений Леонов

Евгений Леонов

АктёрАнтти Ихалайнен
Рита Полстер

Рита Полстер

Rita Polster
АктрисаАнна-Лиза Ихалайнен
Вячеслав Невинный

Вячеслав Невинный

АктёрЮсси Ватанен
Галина Польских

Галина Польских

АктрисаКайса Кархутар
Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

АктёрХювяринен
Нина Гребешкова

Нина Гребешкова

Актрисажена Хювяринена
Вера Ивлева

Вера Ивлева

АктрисаАнна-Кайса Хювяринен
Георгий Вицин

Георгий Вицин

АктёрТахво Кенонен
Лео Ластумаки

Лео Ластумаки

Leo Lastumäki
АктёрМулон Партанен
Пекка Аутиовуори

Пекка Аутиовуори

Pekka Autiovuori
АктёрПекка Туртиайнен
Ритва Валкама

Ритва Валкама

Ritva Valkama
АктрисаМиина Сормунен
Кауко Хеловирта

Кауко Хеловирта

Kauko Helovirta
АктёрТарвелайнен
Олави Ахонен

Олави Ахонен

Olavi Ahonen
АктёрВилле Хуттунен
Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин

Актёрполицмейстер
Мартти Пеннанен

Мартти Пеннанен

Martti Pennanen
Актёркузнец
Сеэла Селла

Сеэла Селла

Seela Sella
Актрисамойщица
Тапио Шестихин

Тапио Шестихин

Актёрвладелец машины
Ари Похйялайнен

Ари Похйялайнен

Актёрученик художника
Стефан Эхольм

Стефан Эхольм

Актёр
Симо Лахтинен

Симо Лахтинен

Simo Lahtinen
Актёрсын Котилайнена
Кауко Койву

Кауко Койву

Kauko Koivu
Актёрподмастерье кузнеца
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

Актёркрестьянин
Н. Теньгаев

Н. Теньгаев

Актёр
Виктор Уральский

Виктор Уральский

Актёр
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

Актёррассказчик

Сценаристы

Владлен Бахнов

Владлен Бахнов

Сценарист
Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Сценарист
Ристо Орко

Ристо Орко

Risto Orko
Сценарист
Тапио Вилппонен

Тапио Вилппонен

Tapio Vilpponen
Сценарист

Продюсеры

Герман Крылов

Герман Крылов

Продюсер
Каре Орко

Каре Орко

Kare Orko
Продюсер

Монтажёры

Клавдия Алеева

Клавдия Алеева

Монтажёр

Операторы

Сергей Полуянов

Сергей Полуянов

Оператор

Композиторы

Александр Зацепин

Александр Зацепин

Композитор