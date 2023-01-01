Биография

Нина Гребешкова – актриса театра и кино – родилась в 1930 году в столице СССР. Удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». Нина родилась в обычной рабочей семье, далекой от мира искусства. Во время войны вместе с братьями и мамой была эвакуирована в Пензенскую область. Мечтала учить маленьких детей. В школе подружилась с Машей Луговской – дочерью известного поэта –и вместе с ней решила поступать во ВГИК. В 1954 году окончила учебу и вошла в состав труппы Театра киноактера. Нина всю жизнь любила и поддерживала своего единственного супруга. Ее мужем был знаменитый кинорежиссер и сценарист Леонид Гайдай. Вместе они прожили трудную, но насыщенную событиями жизнь. В семье родилась единственная дочь Оксана. Первую роль Гребешкова сыграла на первом курсе. В 50-х и 60-х годах она снималась постоянно и вскоре стала любимой актрисой советских зрителей. Актриса сыграла почти во всех комедиях своего мужа и Г. Данелия. Самыми яркими были роли Нины Гребешковой в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Не может быть!». В 1982 году на экраны вышел фильм «Спортлото-82», в котором актриса сыграла небольшую комедийную роль. Картина стала самым популярным проектом сезона и собрала более 50 миллионов просмотров. В следующие годы актриса снималась в эпизодических ролях. Среди ее работ – детективный сериал «Каменская» и драма «Победитель».