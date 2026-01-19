Живите в радости
Wink
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Живите в радости
9.51978, Живите в радости
Комедия71 мин12+
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Живите в радости (фильм, 1978) смотреть онлайн

О фильме

Дмитрий Петрович Пряжкин постоянно что-то мастерит. Чинит все подряд, близкие даже покой потеряли. Так что односельчане ничего теперь не выбрасывают, а просто откладывают для неугомонного Митяя...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Живите в радости»