Биография

Светлана Харитонова – актриса, режиссер-документалист. Годы жизни: 1932 – 2012. Родилась и выросла в Москве. Поступление в Школу-студию МХАТ было естественным продолжением школьного увлечения драматургией. После окончания обучения в 1954 году играла в кино. Один из первых фильмов с Харитоновой – «Солдат Иван Бровкин». Феноменальный успех картины привлек внимание к молодой актрисе, но разрушил ее брак. Впоследствии еще дважды выходила замуж. Счастье к ней так и не вернулось... В течение 12 лет проработала в Театре сатиры, однако кино влекло сильнее сцены. Режиссерам острохарактерная актриса запоминающейся внешности требовалась в каждом фильме! Роли Харитоновой почти сплошь эпизодические, кроме Вари Окновой в драматической ленте 1961 года «В трудный час». В конце 60-х актриса проходит обучение во ВГИКе и становится режиссером. Снимает документальные фильмы, выполняет режиссерскую работу на телевидении. Ее фильм об обучении детей плаванию с момента рождения получает главный приз всесоюзного фестиваля. Играть в эпизодах продолжала до начала 90-х, когда необходимость ухода за больной дочерью лишила актрису возможности отлучаться на съемки.