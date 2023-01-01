Светлана Харитонова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 30 января 1932 г. (79 лет)
- Дата смерти
- 8 января 2012 г.
Биография
Светлана Харитонова – актриса, режиссер-документалист. Годы жизни: 1932 – 2012. Родилась и выросла в Москве. Поступление в Школу-студию МХАТ было естественным продолжением школьного увлечения драматургией. После окончания обучения в 1954 году играла в кино. Один из первых фильмов с Харитоновой – «Солдат Иван Бровкин». Феноменальный успех картины привлек внимание к молодой актрисе, но разрушил ее брак. Впоследствии еще дважды выходила замуж. Счастье к ней так и не вернулось... В течение 12 лет проработала в Театре сатиры, однако кино влекло сильнее сцены. Режиссерам острохарактерная актриса запоминающейся внешности требовалась в каждом фильме! Роли Харитоновой почти сплошь эпизодические, кроме Вари Окновой в драматической ленте 1961 года «В трудный час». В конце 60-х актриса проходит обучение во ВГИКе и становится режиссером. Снимает документальные фильмы, выполняет режиссерскую работу на телевидении. Ее фильм об обучении детей плаванию с момента рождения получает главный приз всесоюзного фестиваля. Играть в эпизодах продолжала до начала 90-х, когда необходимость ухода за больной дочерью лишила актрису возможности отлучаться на съемки.
Фильмография
Актриса
- 7.3
Приход луны1987, 72 минБесплатно
- 8.7
Лиловый шар1987, 73 минБесплатно
- 8.9
Письмо из юности1973, 67 минБесплатно
- 9.2
День и вся жизнь1969, 79 минБесплатно
- 7.9
Спасите утопающего1968, 66 минБесплатно
- 8.8
Веселые Расплюевские дни1966, 84 минБесплатно
- 9.1
Фантазеры1965, 62 минБесплатно
- 9.1
Приключения Толи Клюквина1964, 63 минБесплатно
- 9.2
Порожний рейс1962, 88 минБесплатно
- 9.3
В трудный час1961, 95 минБесплатно
- 9.4
Осторожно, бабушка!1960, 82 минБесплатно