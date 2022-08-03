Лиловый шар (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

2087 год. Алиса Селезнева вместе с отцом прилетают на встречу с археологом Громозекой. Вместе они находят таинственный корабль – легендарный «Черный странник», грозу мирных планет. Внутри герои обнаруживают документы о лиловом шаре – бактериологическом оружии, оставленном на Земле хозяевами заброшенного корабля. В нем хранится вирус вражды, который заставит землян возненавидеть и убивать друг друга. Шар взорвется через десять дней, несмотря на то, что вся команда «Черного странника» уже погибла.

