Лиловый шар (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
2087 год. Алиса Селезнева вместе с отцом прилетают на встречу с археологом Громозекой. Вместе они находят таинственный корабль – легендарный «Черный странник», грозу мирных планет. Внутри герои обнаруживают документы о лиловом шаре – бактериологическом оружии, оставленном на Земле хозяевами заброшенного корабля. В нем хранится вирус вражды, который заставит землян возненавидеть и убивать друг друга. Шар взорвется через десять дней, несмотря на то, что вся команда «Черного странника» уже погибла.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- АГАктёр
Александр
Гусев
- НМАктриса
Наталья
Мурашкевич
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Борис
Щербаков
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Владимир
Носик
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ВФПродюсер
Валерий
Фатеев
- ТКМонтажёр
Тамара
Кривошеина
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов