Лиловый шар (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

2087 год. Алиса Селезнева вместе с отцом прилетают на встречу с археологом Громозекой. Вместе они находят таинственный корабль – легендарный «Черный странник», грозу мирных планет. Внутри герои обнаруживают документы о лиловом шаре – бактериологическом оружии, оставленном на Земле хозяевами заброшенного корабля. В нем хранится вирус вражды, который заставит землян возненавидеть и убивать друг друга. Шар взорвется через десять дней, несмотря на то, что вся команда «Черного странника» уже погибла.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb