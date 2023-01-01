Биография

Владимир Носик – популярный актер, родился весной 1948 года в столице СССР. Удостоен званий: заслуженный и народный артист РФ. Отец актера был польским эмигрантом. Со своей женой познакомился на Украине. В семье родилось два сына: Валера и Володя. Оба брата стали популярными актерами. В детстве Володя в отличие от старшего брата и не думал о карьере актера. Он хотел стать профессиональным токарем и пошел учиться в ПТУ. Но, отслужив в армии, решил поступать во ВГИК. Учился в мастерской великого педагога Бориса Бабочкина. После окончания института играл на сцене Театра киноактера, в 1995 году перешел в труппу Малого театра. У Владимира Носика есть 3 любимых женщины: жена Елена и дочери-двойняшки Катя и Даша. Первенцем в семье был сын Тимофей, но он трагически погиб в 2002 году вместе со съемочной группой С. Бодрова-младшего. В кинематограф актер пришел в 1966 году. Его первым фильмом стала драма «Иду искать». Следующую роль он получил только через 3 года. Владимир снялся в нескольких фильмах разных жанров, причем играл как положительных героев, так и отрицательные образы. Первую большую роль Носик получил в известной киноленте «Жили три холостяка». В 80-х годах режиссеры приглашали в свои проекты актера довольно часто. Самыми популярными фильмами Носика стали: «Инспектор Лосев», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Вход в лабиринт». Продолжал актер сниматься и в непростые 90-е. В новом веке Владимир стал чаще принимать приглашения на съемки в телесериалы. Самыми значимыми стали его работы в многосерийных фильмах «Редкая группа крови» и «Дорога домой».