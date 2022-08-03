Инопланетянка (фильм, 1984) смотреть онлайн
8.21984, Инопланетянка
Фантастика, Комедия79 мин12+
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О фильме
Изобретатель Игорь Блинков живет с матерью, ему сложно общаться с людьми. Иногда он рисует образ женщины своей мечты, которой, как ему кажется, нет на свете. Но однажды в его жизни появляется девушка, как две капли воды похожая на его рисунки: это инопланетянка О, пролетевшая до Земли 113 световых лет. Там, откуда она родом, не испытывают человеческих чувств. Но знакомство с Блинковым что-то меняет у нее внутри.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЯСРежиссёр
Яков
Сегель
- ЛААктриса
Лилия
Алешникова
- Актёр
Владимир
Носик
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- АЮАктёр
Андрей
Юренев
- ОМАктриса
Ольга
Маркина
- Актриса
Наталья
Казначеева
- МТАктриса
Марина
Тарасова
- ЕТАктриса
Елена
Тонунц
- МСАктриса
Манефа
Соболевская
- ЯССценарист
Яков
Сегель
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- ДТКомпозитор
Давид
Тухманов