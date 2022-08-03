Инопланетянка
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Инопланетянка

Инопланетянка (фильм, 1984) смотреть онлайн

8.21984, Инопланетянка
Фантастика, Комедия79 мин12+

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О фильме

Изобретатель Игорь Блинков живет с матерью, ему сложно общаться с людьми. Иногда он рисует образ женщины своей мечты, которой, как ему кажется, нет на свете. Но однажды в его жизни появляется девушка, как две капли воды похожая на его рисунки: это инопланетянка О, пролетевшая до Земли 113 световых лет. Там, откуда она родом, не испытывают человеческих чувств. Но знакомство с Блинковым что-то меняет у нее внутри.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb