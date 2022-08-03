Изобретатель Игорь Блинков живет с матерью, ему сложно общаться с людьми. Иногда он рисует образ женщины своей мечты, которой, как ему кажется, нет на свете. Но однажды в его жизни появляется девушка, как две капли воды похожая на его рисунки: это инопланетянка О, пролетевшая до Земли 113 световых лет. Там, откуда она родом, не испытывают человеческих чувств. Но знакомство с Блинковым что-то меняет у нее внутри.

