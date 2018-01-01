Биография

Елена Тонунц — российская актриса, режиссер, сценарист и продюсер. Родилась в Магадане 17 июля 1954 года. В детские годы занималась художественной гимнастикой и балетом. Несмотря на любовь к искусству, поступила на геологический факультет Московского государственного университета. После выпуска устраиваться по специальности не стала, так как решила получить актерское образование в ГИТИСе. Прошла конкурс с первого раза. В кино дебютировала уже на втором курсе, снявшись в эпизоде картины «Смятение чувств». В 90-х получила образование режиссера во ВГИКе. Елена Тонунц сыграла более чем в 30 картинах. Известность ей принесла роль Шахерезады в ленте «…и еще одна ночь Шахерезады». Успешный проект был продлен еще на две части. Не менее значимой работой в ее биографии стала роль в фильме «Берегите женщин». Также Елену можно увидеть в фильмах «Карнавал», «Весна надежды», «Когда отзовется эхо». В 2023 году исполнила главную роль в документальной драме «Лев Толстой: По ту сторону фотографии». Как режиссер и сценарист известна работой над драмой «Я никуда тебя не отпущу».